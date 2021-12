Diego Costa marca 2 e Atlético elimina Milan na Liga

Com dois gols e uma assistência de Diego Costa, o Atlético de Madrid despachou o Milan, do técnico Clarence Seedorf, da Liga dos Campeões. Jogando em casa, no Estádio Vicente Calderón, o time espanhol goleou pelo placar de 4 a 1, nesta terça-feira, 11, e sacramentou sua vaga nas quartas de final do torneio continental.

O capitão Kaká balançou as redes, mas não conseguiu evitar a eliminação dos italianos. Robinho também entrou em campo, no segundo tempo, sem maior brilho. Do lado espanhol, Filipe Luís e Miranda, além de Diego Costa, foram titulares. E Diego, ex-Santos, entrou aos 35 da etapa final.

O triunfo do Atlético fechou o confronto das oitavas de final com o placar de 5 a 1, já que os espanhóis haviam vencido também no jogo de ida, no San Siro, por 1 a 0. O próximo adversário da equipe de Madri será definido por sorteio na próxima semana.

O segundo duelo entre os dois times começou com forte domínio do Atlético. Exibindo boas trocas de passes, o time comandado pelo argentino Diego Simeone abriu o placar logo aos 3 minutos, quando Diego Costa deu um salto dentro da área para alcançar a bola e completar para as redes. Foi o sexto gol do brasileiro naturalizado espanhol em cinco partidas nesta Liga dos Campeões.

Embalado pela vantagem na soma dos confrontos, o Atlético deu pouco espaço ao Milan e controlou os primeiros 20 minutos da partida. O Milan só passou a assustar os anfitriões quando Kaká assumiu a liderança do time e cresceu em campo.

O equilíbrio foi confirmado no placar aos 27. Após cruzamento da direita, Kaká surgiu na segunda trave para cabecear para o gol. Com isso, o meia do Milan se tornou o primeiro brasileiro a marcar 30 gols na principal competição europeia.

O Atlético, porém, voltou a liderar o placar aos 40, com nova participação de Diego Costa. Na entrada da área, o atacante ajeitou com o peito para finalização certeira de Arda Turan. A bola desviou na zaga e encobriu o goleiro Abbiati.

O segundo tempo contou com mais um brasileiro em campo. Robinho reforçou o ataque italiano, jogando ao lado de Balotelli, mas pouco produziu. O Atlético seguia superior, criando chances em sequência. Aos 2, acertou a trave. E, aos 25, anotou o terceiro, com Raul Garcia.

Aos 40 minutos, Diego Costa garantiu a goleada ao tabelar dentro da área, pela direita, e bater cruzado e rasteiro. A bola venceu o goleiro Abbiati e selou a vitória dos anfitriões.

