Diego Costa é convocado para amistosos da Espanha

Depois de longa polêmica e de uma disputa entre Brasil e Espanha para ver quem ficava com o jogador, o atacante Diego Costa recebeu nesta quinta-feira sua primeira convocação pela seleção espanhola. O atleta do Atlético de Madrid foi um dos 23 nomes chamados pelo técnico Vicente del Bosque para os amistosos diante de Guiné Equatorial, em Malabo, e África do Sul, em Johannesburgo, nos próximos dias 16 e 19, respectivamente.

Brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, atualmente com 25 anos, tem sido um dos principais nomes do futebol europeu neste início de temporada. Ele divide a ponta da tabela de artilheiros do Campeonato Espanhol com Cristiano Ronaldo, com 13 gols em 12 jogos disputados, superando, entre outros, Lionel Messi.

Nascido no interior do Sergipe, Diego Costa nunca jogou profissionalmente no Brasil. Foi ainda garoto para a Europa, passando por Portugal antes de chegar à Espanha em 2007. Como conseguiu a nacionalidade espanhola e nunca defendeu a seleção brasileira em partidas oficiais (esteve apenas em amistoso realizado em março), o atacante atraiu o interesse do técnico Vicente del Bosque.

O técnico Luiz Felipe Scolari chegou a antecipar a sua convocação para os amistosos da seleção brasileira agora em novembro, abrindo a chance de levá-lo também para a Copa de 2014, mas a opção do jogador foi mesmo pelos atuais campeões europeus e mundiais. Ao anunciar sua escolha pela Espanha, Diego Costa revelou que iria defender o país em que se sentia "valorizado".

Felipão criticou duramente a atitude de Diego Costa, dizendo que ele estava "dando as costas para um sonho de milhões, o de representar a nossa seleção pentacampeã em uma Copa do Mundo no Brasil". Mas o atacante de 25 anos não se abalou com as pressões e manteve a decisão de defender a Espanha. Assim, foi convocado nesta quinta-feira para jogar pela seleção espanhola.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), Victor Valdés (Barcelona) e Pepe Reina (Napoli).

Defensores: Juanfran Torres (Atlético de Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raúl Albiol (Napoli), Javi Martínez (Bayern de Munique), Iñigo Martínez (Real Sociedad), Alberto Moreno (Sevilla) e Ignacio Monreal (Arsenal).

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), Santiago Cazorla (Arsenal), Andrés Iniesta (Barcelona), Koke Resurreción (Atlético de Madrid), Cesc Fabregas (Barcelona), Juan Mata (Chelsea), Pedro Rodríguez (Barcelona) e Jesús Navas (Manchester City).

Atacantes: David Villa (Atlético de Madrid), Álvaro Negredo (Manchester City) e Diego Costa (Atlético de Madrid).

