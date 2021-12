Diego Costa diz que não mudará estilo agressivo em campo: 'Não sou nenhum anjo'

Alvo de críticas na Inglaterra por seu estilo agressivo de jogo, Diego Costa não pretende mudar seu jeito em campo com a camisa do Chelsea. Em entrevista à BBC, o atacante minimizou as reclamações de jogadores de outros times e afirmou que não é "nenhum anjo" dentro de campo.

"Acho que, se eu tô onde tô, se cheguei onde cheguei, foi por causa da minha forma de jogar. Não vou mudar por questão de opinião. Acho que ali em campo você se transforma, você não é a pessoa que você é fora dele", disse o brasileiro naturalizado espanhol, em português.

"Em campo eu vou lutar pelo meu time, vou fazer o meu melhor. Essas pessoas que criticam devem vestir a camisa pra jogar lá pra ver se são a mesma pessoa dentro e fora do gramado", disse, rebatendo as críticas, o atacante, suspenso duas vezes por três jogos neste ano por atos hostis no gramado.

No último deles, foi punido por ter acertado um chute fora do lance no compatriota Gabriel Paulista, em clássico do Chelsea com o Arsenal, em rodada do Campeonato Inglês. Diego Costa foi criticado até pelo técnico da seleção espanhola, Vicente Del Bosque.

O atacante atribui o estilo agressivo à vontade de vencer. "Quando você entra em campo, você quer vencer. Eu faço de tudo para ganhar um jogo. Depois, quando acaba a partida, eu tenho minha família, meus amigos. Eu brinco, sou uma pessoa normal. Mas, dentro de campo, não me bote nenhuma asinha porque eu não sou nenhum anjo", declarou.

Diego Costa se mostra surpreso com as críticas que recebe por causa do estilo mais duro do futebol inglês, na sua opinião. "Eu sofro faltas que resultariam em cartão amarelo ou expulsão na Espanha. Mas aqui parece que isso faz parte do jogo. Os dois países têm teorias diferentes no futebol. Mas não vou ficar reclamando", afirmou o jogador, que fez carreira no futebol espanhol.

Questionado sobre as oscilações do Chelsea, o atacante garantiu que os revezes não são resultado de algum atrito no vestiário. "O clima no time é ótimo. Neste um ano em que estou aqui, não vi nenhuma discussão no vestiário", declarou Diego Costa, que fez elogios ao técnico José Mourinho.

"O que me surpreendeu no Mourinho desde o início é sua afinidade com os jogadores. Todo mundo fala sobre a imagem dele, na beira do gramado, em como ele é sério, arrogante até. Mas ele realmente tem muita afinidade com os jogadores no vestiário, no dia a dia", garantiu o atacante.

