Diego Costa diz que gostaria de pegar o Brasil na final da Copa do Mundo

Nascido em território brasileiro mas naturalizado espanhol, Diego Costa vai para sua segunda Copa do Mundo com a seleção europeia. E por mais que mantenha o carinho por seu país natal, o atacante garantiu que gostaria de um confronto entre Brasil e Espanha na decisão do torneio na Rússia.

"Se seria um problema jogar a final contra eles (seleção brasileira)? Assinaria agora mesmo para que isso acontecesse. Uma partida contra eles seria muito bonita. Espero que isso possa acontecer", declarou em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Diego Costa considerou que a Espanha chegar à decisão, e até conquistar o título do Mundial, é uma possibilidade real. "Precisamos ter autoconfiança. Com os jogadores que temos, se estivermos embalados e a sorte nos acompanhar... Por que não? Vamos para a guerra para ganhar, dar o máximo pela vitória."

Já na fase de grupos, a Espanha terá um rival de peso pela frente. A seleção está na chave B, ao lado de Portugal, Marrocos e Irã. A estreia será justamente diante dos portugueses, dia 15 de junho, em Sochi, e Diego Costa saber que sua equipe terá a difícil missão de parar Cristiano Ronaldo.

"Se Portugal tem ambição de ganhar o Mundial é porque conta com um jogador como o Cristiano Ronaldo, capaz de fazer a diferença. Espero que contra a gente ele não esteja bem", projetou.

