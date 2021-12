Diego Costa assina por 5 anos e celebra ida ao Chelsea

Duas semanas após ter a sua contração anunciada pelo Chelsea, o atacante Diego Costa completou a sua transferência nesta terça-feira ao assinar um contrato por cinco temporadas. O brasileiro naturalizado espanhol foi adquirido por 38 milhões de euros, exatamente o valor da cláusula de rescisão do seu contrato com o Atlético de Madrid, e festejou a oportunidade de defender o clube inglês e ser dirigido pelo técnico português José Mourinho.

"Eu estou muito feliz por assinar com o Chelsea. Todo mundo sabe que é um grande clube em um campeonato muito competitivo, e eu estou muito animado para começar na Inglaterra, com um treinador e companheiros de equipe fantásticos", disse o atacante.

Diego Costa chega ao Chelsea sob grande expectativa, afinal, na última temporada foi decisivo para o Atlético de Madrid encerrar um jejum de 18 anos sem conquistar o título do Campeonato Espanhol. Além disso, contribuiu para o time se garantir na decisão da Liga dos Campeões da Europa. Ele marcou 35 gols pelo clube na última temporada.

O jogador lembrou que encarou o Chelsea nas semifinais do torneio europeu, por isso, conhece bem o potencial do seu novo clube. Em seguida, lesionado, ele atuou fora das condições ideais na decisão diante do Real Madrid e precisou ser substituído já no início do primeiro tempo do confronto. "Eu joguei contra o Chelsea na última temporada. Eu sei a excelente qualidade do elenco ao qual eu estou me juntando", disse.

Agora no Chelsea, Diego Costa não perdeu a oportunidade de realizar um agradecimento especial ao Atlético de Madrid. "Eu gostaria de agradecer a todos no Atlético que me fizeram ser o jogador que sou, foi um momento incrível para mim, mas agora eu estou começando uma nova aventura e espero ganhar muitos títulos com o Chelsea", comentou.

Naturalizado espanhol, Diego Costa não teve êxito na Copa do Mundo. O atacante não conseguiu fazer gols pela seleção da Espanha, que acabou sendo eliminada na fase de grupos. Agora no Chelsea, tentará repetir o sucesso que teve no Atlético de Madrid.

