Diaz nega que vá focar luta em perna machucada de Spider

O americano Anderson Nick Diaz negou que pretenda fazer da perna de Anderson Silva alvo durante a luta deles no próximo dia 31 de janeiro. Em entrevista ao "Yahoo Sports", Nick Diaz disse que não vê vantagem em focar na perna que Spider fraturou a tíbia e a fíbula em 26 de dezembro.

"Quando alguém te diz que um lutador está machucado e pede para você focar nessa lesão, isso te desorienta. Seria muito triste perder a luta porque você ficou tentando concentrar em capitalizar em cima da fraqueza de alguém devido a uma lesão, em vez de você se preocupar com a luta em si".

Nick Diaz contou que já foi orientada a fazer isso com outro adversário, mas não achou interessante. "Eu enfrentei uma pessoa há algum tempo e alguém veio e me disse que o joelho do meu adversário estava machucado. Essa pessoa disse para eu atacar o joelho e eu respondi: "Sim, claro, eu não vou lá para atacar o joelho desse cara". Não é realista focar em uma lesão, a menos que o cara tenha tido um corte na mesma semana. Aí sim, porque o corte poderia reabrir... Talvez você queira tirar vantagem de um corte, aí sim faria sentido".

O brasileiro e o americano lutam em Las Vegas, nos EUA. A disputa marca o retorno de Spider após a lesão durante o duelo contra Chris Weidman. Nick Diaz também não luta desde março de 2013, quando perdeu para o canadense Georges St-Pierre. Eles disputavam o cinturão dos meio-médios. Após a luta, ele tinha decidido se aposentar.

