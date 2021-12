Diarista recebe ajuda e vai correr a São Silvestre

A diarista e atleta Giovana Santos Pereira, de 43 anos, conseguiu ajuda para correr a São Silvestre, em São Paulo, na próxima quinta-feira, 31. Ele viajou na madrugada desta terça, 29, para a capital paulista.

Clientes e amigos entraram em contato com a corredora após a publicação da reportagem no último dia 23. O funcionário público Getúlio Barbosa doou o valor correspondente à passagem.

"Faço faxina na casa dele. Ele foi meu Papai Noel", conta Giovana. "Gostaria de agradecer também a um rapaz que me vê correndo no Dique. Ele me ligou e depositou R$ 200 na minha conta. Agradeço também a dona Rita e seu Fernando, dona Auzira, Valdelice, Izaura e ao dono de um depósito de bebidas na Barra", completa a lista de agradecimentos.

Giovana está entre as cinco principais corredoras de fundo (provas longas) da Bahia e busca um patrocínio para competir em maratonas (42 km). "É meu sonho", diz a diarista.

adblock ativo