Diarista precisa de R$ 1 mil para correr a São Silvestre

O encontro estava marcado para as 7h30 da manhã no Dique do Tororó e a equipe de reportagem já chegou envergonhada e pedindo desculpas pelo atraso de 10 minutos. Afinal, a diarista e atleta Giovana Santos Pereira, 43 anos, saiu correndo da Estrada das Barreiras e conseguiu ser pontual depois de percorrer 10 km em 44 minutos. Após a entrevista, ele foi correndo para a casa de uma cliente enfrentar mais um dia de faxina.



É dessa forma que Giovana treina para as corridas de rua de 10, 15, 21 e 25 Km. Só o amor ao esporte, como ela mesmo diz, explica todo esse sacrifício. Mesmo sem patrocinador, ela ainda integra o pelotão de elite das corredoras baianas. "Eu pago a inscrição das corridas e viagens com o dinheiro das faxinas. Algumas patroas me ajudam também", conta. No entanto, a menos de oito dias para a São Silvestre, a atleta ainda não conseguiu os R$ 1 mil para comprar o pacote de viagem que incluiu passagem área, hospedagem e alimentação.



"Não sou de pedir, sou de trabalhar. Mas se alguém quiser me ajudar a levar o nome da Bahia para uma das corridas mais importantes do Brasil eu agradeço", declara a corredora. Quem quiser contribuir pode ligar para ela: (71) 98691-5053. Giovana já correu a São Silvestre três vezes. Na última participação, em 2011, ela ficou na quinta colocação entre as brasileiras e a 31ª no geral. Na ocasião, ela ganhou a viagem por ter liderado o Circuito Baiano de Atletismo.



Nos anos seguintes, ela desistiu de participar da corrida por não ter reconhecimento financeiro. "A gente vai representando o nome da Bahia, mas não ganha nada a mais por isso. Só R$ 150 da Federação Baiana de Atletismo para gastar com alimentação", relata. A atleta começou a correr aos 16 anos, mas apesar dos 43, ela ainda tem muita energia e quer fechar o ano correndo a internacional São Silvestre.

Ex-marido

O presidente da Federação Bahiana de Atletismo (FBA), Og Robson, ressaltou que Giovana está entre as cinco principais corredoras de fundo (provas longas) do Estado. "Apesar da idade avançada, Giovana é uma das cinco principais corredoras da Bahia, sem sombra de dúvidas", declara. O presidente da FBA diz que a atleta poderia ter uma carreira muito mais brilhante senão fossem os percalços de ordem familiar que ela enfrentou.



Giovana quer esquecer, mas lembra que já foi agredida muitas vezes pelo ex-marido, inclusive, em vésperas de corrida. Há um mês, ela se separou dele. "Já corri várias vezes depois de levar chutes na canela, de passar a noite brigando", relata. O motivo das brigas era o ciúme. "Eu sempre gostei dele. Foi o homem da minha vida, o pai de minha filha. Mas ele não acreditava no amor que eu sentia por ele. O ciúme e as agressões eram os únicos defeitos dele", lamenta a atleta.



Ajuda para correr

Apesar das dificuldades, Giovana não pensa em parar e sonha alto. Ela quer correr maratonas, provas com percurso de 42 km. Mas esse desafio requer uma preparação melhor, o que não é possível devido à rotina de trabalho como a de diarista. "Para ser maratonista tem que ter dedicação exclusiva. Por isso, preciso de um patrocínio. Não dá para trabalhar todos os dias. "Minha base de treinamento hoje é fazendo faxina, arrastando os móveis e correndo para o trabalho", diz, entre risos. Quem olha para a mulher de 48 kg e 1,60 m se pergunta de onde vem tanta disposição. "A energia vem do amor ao esporte. No dia que Deus me chamar, quero ir para o céu correndo", declara a atleta, filha de lavadeira e que desde os nove anos trabalha como diarista.

adblock ativo