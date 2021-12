Diante de 5 mil torcedores, Holanda vence Letônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Em duelo válido pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, a seleção da Holanda venceu a Letônia por 2 a 0, neste sábado, 27, no estádio Johann Cruyff Arena, em Amsterdã.

Os gols da partida foram marcados por Berghuis e Luuk de Jong, no entanto, o grande destaque do jogo ficou nas arquibancadas. Cerca de 5 mil pessoas, profissionais de saúde já vacinados, assistiram ao duelo presencialmente, como parte de um evento teste para o retorno do público aos estádios.

Com a vitória, a Laranja Mecânica se recupera do revés na 1° rodada diante da Turquia, e garantiu os seus primeiro pontos na competição. Agora, o time comandado por Frank De Boer é o 3° colocado no Grupo G.

