Dia do Orgulho LGBTQIA+: Bahia inicia venda de camisa com cores do arco-íris

O Esporte Clube Bahia não deixou passar em branco o 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e lançou a venda da camisa oficial da torcida LGBTricolor, com as cores do arco-irís, em referência ao respeito por pessoas com diferentes orientações sexuais e identidades de gênero.

A peça foi criada em 2019 pela torcida organizada e pode ser adquirida na Loja Esquadrão, da Arena Fonte Nova. O lucro será revertido para o projeto Canarinhos Arco-Íris, coletivo nacional de torcidas LGBTQIA+, sem fins lucrativos, criado com o objetivo de construir ações para combater a homofobia no futebol.

Em manifesto registrado em suas redes, o clube baiano anunciou a venda da nova camisa e relembrou as ações contra a homofobia que vem sendo realizadas nos últimos anos.

“Para o Bahia, que já havia se posicionado em março e em maio – datas do Orgulho Nacional e do Combate à Homofobia, além de iniciativas pioneiras desde 2018, não é sobre buscar protagonismo ou apelo midiático. O Bahia fica feliz de ter contribuído para abrir caminho quando um tabu ainda maior pairava no mundo do esporte. E não se contenta em postar algo na rede social e ‘se livrar’ do assunto”, disse o clube no manifesto LGBT.

