Detalhe Tático: Moda do chutão

Correndo o sério risco de ser linchado por chatos do futebol, venho aqui expressar meu repúdio contra o técnico José Mourinho (ele deve estar morrendo de preocupação por isso!).

E nem falo do seu jeito arrogante de ser. Não gosto, mas pouco me importa. O que me incomoda mesmo é ver o quanto ele é valorizado por seus feitos e títulos sem quase nenhuma ponderação sobre o modo feio de jogar de suas equipes.

Foi frustrante assistir à partida do meio de semana (uma semifinal de Liga dos Campeões!) entre o seu Chelsea e o Atlético de Madri. Com uma escalação megadefensiva, Mourinho ignorou o fato de ter vários jogadores talentosos - Hazard, Oscar, Schürrle, Willian, etc - e optou por armar um cinturão que anulou o embate.

Deve ter gozado com o 0 a 0. Certamente, o placar o fez sentir-se dono do poder de ditar o andamento das partidas.

Sem lembrar desse jogo, tirei o domingo chuvoso para ficar em frente à TV, vendo futebol. Pensei: "vou começar bem, com Liverpool x Chelsea". Pois me enganei. A beleza do jogo dos Reds não apareceu. Ficou em evidência o estilo pesado dos Blues, que contaram com o escorregão - literalmente - dos rivais para vencer por 2 a 0.

Depois da decepção, me vi pronto a fazer algo de que me poupava a tempos: assistir a um jogo do Brasileirão com o distanciamento de não ter em campo Bahia ou Vitória.

O desafio: Corinthians x Flamengo. Para minimizar a monotonia, pus-me a contar quantos chutões da defesa cada time dava. Foram 33 (média de mais de um a cada três minutos) do Fla e 26 do Timão, que ganhou por 2 a 0. As 'bicudas' estão rabiscadas no infográfico ao lado - as vermelhas são do Flamengo e as brancas, do Corinthians. E não estão computadas aí as longas reposições dos tiros de meta (oito dos paulistas e cinco dos cariocas).

Dos 59 chutões, 18 (nove de cada time) foram executados sem nem mesmo o jogador estar sob pressão. Imperou, nestes casos, a pura falta de ideias. Esta, o maior inimigo do futebol, aparece em outros números. No primeiro tempo, cada equipe finalizou só duas vezes. E a única chance real de gol - que acabou com a bola dentro da rede - nasceu em jogada fortuita, de bate-rebate na área.

Mediocridade

Este tento saiu aos nove minutos da etapa inicial. E é aí que surge outro sinal da mediocridade. Até então, o Corinthians buscava, de forma louvável, a troca de passes. O primeiro chutão do Alvinegro só foi dado aos 12 minutos. Depois disso, o time mandou a beleza para o espaço. A média de de 'balões' por minuto cresceu em 300%.

Detalhes que me fizeram pensar. Eu tinha uma visão de que o futebol atual - com muitos tentando imitar o estilo vistoso de jogar do Barcelona, aprimorado no fim da década passada com muito empenho, técnica e eficiência - apresentava-se bem mais evoluído e belo do que o de alguns anos atrás.

Agora, me pergunto: por que, então, tantas reverências a 'Joel' Mourinho (lembrem de Joel Santana na época em que ele era especialista em armar retrancas, antes da fase 'Stand Up Comedy')? O vencedor Chelsea deu 51 chutões (fora os 14 em tiros de meta) no domingo. O perdedor Liverpool rifou a bola sete vezes.

Daniel Dórea | Jornalista

Colunista sai de férias e volta dia 2/6

adblock ativo