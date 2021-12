Destaque da última temporada, Nasri renova com o City

Depois de ficar de fora do elenco da França que disputou a Copa do Mundo, o meia Samir Nasri ganhou um motivo para comemorar nesta quinta-feira. O Manchester City, atual campeão inglês, anunciou a renovação do contrato do jogador até 2019.

Nasri foi contratado pelo City em 2011, junto ao Arsenal. O jogador teve altos e baixos na equipe de Manchester, mas teve papel de destaque na última temporada, com 11 gols marcados em todas as competições que o clube disputou, inclusive o primeiro da vitória decisiva por 2 a 0 contra o West Ham, que valeu o título do Campeonato Inglês.

Para o jogador, o motivo para o bom desempenho recente é o fato de já ter se adaptado à vida no clube. "Levei um tempo para me ajustar em Manchester, que é muito diferente de Londres, mas o último ano foi perfeito", revelou. "Me sinto em casa, por isso resolvi assinar este novo contrato. Os torcedores me apoiaram e me deram confiança para que eu jogasse meu melhor futebol", afirmou.

Após conquistar quatro títulos pelo Manchester City, incluindo os Campeonatos Ingleses de 2011/12 e 2013/14, Nasri afirma que ainda dará muitas alegrias aos torcedores da equipe. "De acordo com os técnicos, a melhor idade para os meias é entre 27 e 30 anos. Estou com 27, então espero viver meus melhores anos no City", pontuou.

