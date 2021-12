Despertar de coma: Schumacher não reage a estímulos

Em processo de saída do coma, o ex-piloto Michael Schumacher ainda não reage a estímulos dos médicos, de acordo com o jornal alemão Bild. A equipe que acompanha Schumi diminuiu a sedação e uso de medicamentos há duas semanas para avaliar o ex-piloto. Especialistas dizem que o despertar do coma pode levar semanas ou meses.

Para ajudar na recuperação do marido, Corinna, conversa diariamente com Schumacher, seguindo recomendação médica. Eles dizem que as vozes familiares servem como calmante para os pacientes em coma.

O ex-piloto está internado no hospital universitário de Grenoble, na França, desde 29 de dezembro, depois de sofrer um acidente enquanto esquiava fora das pistas da estação de Méribel, na França. Schumacher bateu a cabeça em uma pedra. Existe a suspeita que o choque causou danos cerebrais nele, por isso ele foi mantido em coma artificial.

adblock ativo