Designer belga vê plágio e pedirá para Tóquio mudar emblema da Olimpíada de 2020

Um designer belga vai solicitar ao Comitê Olímpico Internacional e aos organizadores dos Jogos de Tóquio para que alterem o emblema da Olimpíada de 2020 por possuir muita semelhança com o logo desenhado por ele para o Théâtre de Liège.

O emblema de Tóquio é baseado em um "T", que faz alusão à letra inicial de Tóquio, time e amanhã (team e tomorrow, em inglês). O logotipo para o Teatro de Liège, apresentado em 2013, tem formas semelhantes em branco contra um pano de fundo preto.

"Idealmente, sim, eu gostaria que eles mudassem", disse Olivier Debie, nesta sexta-feira. "Nós vamos ver porque é uma grande, grande máquina o sistema olímpico".

O designer do emblema dos Jogos Olímpicos, Kenjiro Sano, negou que tenha copiado o logotipo do teatro. "Eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento prévio do projeto em questão, e eu certamente não me referi a ele ao criar meu projeto", disse Sano em um comunicado oficial.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2020 disseram que pesquisaram marcas comerciais dentro e fora do Japão antes de decidirem sobre o logotipo.

Mas Debie revelou que quando o logotipo de Tokyo foi anunciado, ele foi procurado por pessoas que apontaram semelhanças entre as marcas. "Eu recebi muitas mensagens de designers gráficos belgas dizendo: 'Uau, eles copiaram o seu logotipo'", afirmou. "Quando eu olhei mais perto eu vi que era o mesmo".

