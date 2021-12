Desclassificado, Ricciardo perde pódio na Austrália

Depois de cinco horas de espera, os comissários da Fórmula 1 anunciaram a desclassificação de Daniel Ricciardo no GP da Austrália, disputado na madrugada deste domingo. O piloto da casa perdeu a segunda colocação, que fez a festa da torcida australiana, obtida na prova de abertura da temporada. Era seu primeiro pódio na carreira, justamente em sua estreia na Red Bull.

Ricciardo, de 24 anos, foi punido por ter "excedido consistentemente" o limite de fluxo de combustível durante a corrida. A maior limitação do consumo de combustível é uma das mudanças contidas no novo regulamento técnico da Fórmula 1. A Red Bull já avisou que vai apelar da decisão dos comissários.

A punição acabou com a festa da torcida australiana em Melbourne e eliminou os pontos conquistados pela equipe neste domingo. O tetracampeão Sebastian Vettel não completou a prova em razão de problemas técnicos em sua Red Bull - abandonou logo na terceira volta. O time austríaco não deixava de pontuar desde o GP da Itália de 2012.

A eliminação de Ricciardo alterou a classificação final do GP australiano. Com sua desclassificação, o dinamarquês Kevin Magnussen subiu para o segundo lugar, tornando-se o melhor estreante da F1 desde Jacques Villeneuve, destaque da temporada de 1996. E o inglês Jenson Button completou a dobradinha da McLaren no pódio.

Todos os demais pilotos ganharam uma posição, incluindo o mexicano Sergio Pérez, que entrou na zona de classificação, ao passar a figurar no 10º lugar. Assim, os dois pilotos da Force Indian pontuaram neste domingo - o alemão Nico Hülkenberg subiu para o sexto lugar.

Classificação final atualizada do GP da Austrália:

1º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

2º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren)

3º - Jenson Button (ING/McLaren)

4º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

5º - Valtteri Bottas (FIN/Williams)

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India)

7º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

8º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

9º - Danill Kvyat (RUS/Toro Rosso)

10º - Sergio Pérez (MEX/Force India)

11º - Adrian Sutil (ALE/Sauber)

12º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)

13º - Max Chilton (ING/Marussia)

