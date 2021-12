Desafio de stand-up no São Francisco começa nesta sexta

Um grupo de 32 remadores sai nesta sexta-feira, 5, de Salvador para encarar três dias de desafio nas águas do cânion do Xingó, no Rio São Francisco. O percurso, que no terceiro dia deve chegar aos 33 km, será marcado pelas belezas naturais da região e por adversidades como piranhas.

A estrada é longa: 500 km separam a praia de Itapuã, ponto de destino, da cidade de Canindé, no interior de Sergipe. O percurso é maior, mas o Velho Chico já sediou aventuras do SUP Friends, grupo que organizou o desafio. Em agosto, os remadores 'desbravaram' 8 km da região do Vale do São Francisco, em Pernambuco.

O exotismo da aventura foi o que atraiu a psicóloga Nair Zanely, de 66 anos, para a empreitada que começa nesta sexta. Ela, que esteve nô Xingó no começo do ano, achou o local ideal para estrear nas águas doces.

"Eu vinha participando de eventos, como a Remada Rosa, mas sempre no mar. Passei o carnaval com minha mãe em Aracaju e na programação do hotel tinha a visita ao cânion. O lugar é lindo, a paisagem é maravilhosa", disse.

No entanto, a lista de adversidades não para nas piranhas. Naira explicou que, para os remadores, a profundidade da água também é um problema: "Estamos acostumados a remar em (águas de) 50 m de profundidade. No Xingó estaremos a 150 m, faz muita diferença. A adrenalina vai a mil, o medo de cair fica muito maior".

O desafio é chegar

Diferente de outras provas, o objetivo do SUP Cangaço, como odesafio foi apelidado pelos organizadores, é apenas completar a quilometragem proposta.

"É uma prova muito longa, isso por si só já é um desafio. Ninguém vai focado em tempo, meta, o objetivo é completar", disse Ramon Kruchevsky, neurologista de 36 anos. Por conta do tamanho, o circuito foi dividido da seguinte forma: 18 km no primeiro dia, 10 km no segundo, e a meta do último dia é de até 6 km.

Solidariedade

Nas malas dos carros, além de pranchas e trajes de banho, os remadores levam alimentos não-perecíveis para as famílias que vivem no sertão sergipano. "É a nossa contribuição de Natal", explicou a instrutora Cinara Marback, uma das organizadoras do desafio.

Naira confirmou que o grupo está engajado com a causa social. "Já estamos com salgadinhos e doces preparados para a viagem. As bagagens estão cheias de doações para as famílias locais, também. Não vai ser um desafio, vai ser uma curtição", finalizou.

