Desafio de Mountain Bike mobiliza atletas da Bahia

A cidade de Cachoeira (distante a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano, será sede neste domingo, 18, do Desafio de Mountain Bike XCM. Estão sendo aguardados centenas de atletas de diversas regiões do Estado dispostos a mostrar suas habilidades nos 40 km do percurso.

A largada está prevista para às 10h, na Praça da Aclamação, no Centro Histórico, onde também será a chegada e solenidade de premiação. Serão distribuídos R$ 3 mil em prêmios, troféus e medalhas para os primeiros colocados. A prova envolve as categorias Júnior; Sub 30; Master A, B e C; Turismo A e B; Feminino Aberto; Elite Aberto e B.

A prova vai passar pelas localidade de Capoeiruçu, Boa Vista, Alecrim, Belém, Laranjeira, Murituba, Ladeira do Padre Inácio, Terra Vermelha, Fazenda Bastos, Tororó, Rio do Corte e sede. Além dos atletas de Salvador, Cachoeira e de outras cidades do Recôncavo, já confirmaram presença ciclistas de Candeias, Camaçari, Capim Grosso, Senhor do Bonfim, Ibicoara, Feira de Santana e Camacan, entre outras localidades.

As inscrições ainda podem ser feitas no local da largada. O evento é uma realização da prefeitura, através da Secretaria de Esporte.

