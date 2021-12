Desafio de mountain bike agita Arraial d'Ajuda

O Brasil Ride 2018, um dos maiores desafios de mountain bike das Américas, será realizado entre os dias 21 e 27 de outubro em uma das regiões mais lindas do extremo sul baiano, no distrito de Arraial d'Ajuda, localizada na cidade de Porto Seguro (distante a 712 Km de Salvador). O torneio contará com participantes de todas as parte do mundo, que disputarão 7 etapas atrás da desejada medalha de ouro.

A largada será na Costa do Descobrimento, local de chegada dos portugueses ao Brasil. Os atletas percorrerão as belas montanhas da fronteira entre a Bahia e Minas Gerais e voltarão à região litorânea. Serão 7 dias de competições, com distância média de 80 a 100 quilômetros diários.

