Desafio de Judô terá Érika Miranda em preparação para sua última olimpíada

A seleção brasileira de judô faz uma viagem ‘bate e volta’ a Salvador nesta quarta-feira, 11, para disputar o Super Desafio Brasil x Chile. As lutas serão realizadas a partir das 17h, no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas. O evento será em dia único já que, quando terminar, a delegação vai retornar a Pindamonhagaba, em São Paulo, para continuar o treinamento de campo.

Segundo a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o desafio contará com transmissão ao vivo de todos as lutas através dos canais SporTV e ESPN. No time brasileiro, a principal competidora é Érika Miranda (52kg), atual número 1 do ranking mundial.

Outros dois experientes judocas, Charles Chibana (66kg) e Leandro Guilheiro (81kg), formarão a equipe ao lado das jovens promessas Larissa Farias (48kg), Gabrielle Gonzaga (57kg), Aristides Lucena Júnior (60kg) e André Soares (+100kg).

Perto de completar 31 anos, Érika afirmou ao A TARDE que a classificação para Tóquio-2020 é seu alvo maior, junto com a tentativa de uma medalha olímpica – a única que não tem. Para ela, será a última tentativa de medalha nos Jogos antes de pendurar o quimono.

“Essa é uma certeza que eu tenho. A gente tem que saber o momento. Tudo tem um começo meio e fim e acho que estou já perto do fim da minha carreira”, confessou a judoca que, se tiver de ir a outra edição dos Jogos Olímpicos, será para ficar nas arquibancadas.

“Claro que eu espero muito estar em Paris-2024, mas como torcedora. Estarei torcendo para que venham muitas medalhas”, disse ela, que em Salvador terá como adversária a chilena Judith Jaque pela categoria 52kg. As duas lutadoras nunca se enfrentaram. “Vou lutar contra ela como se fosse a campeã mundial da categoria, com seriedade, e trazer essa vitória para o Brasil”, avisou a líder do ranking mundial.

Vice-campeã mundial em 2013 e medalha de bronze no Mundial de 2014, Érika acredita ter chegado ao auge da carreira. “A experiência, com tudo o que adquiri durante na minha carreira, em busca dessa medalha que eu ainda não tenho é muito importante. No momento estou bem pé no chão, cuidando cada dia mais da minha preparação e chegar em uma Olimpíada é só uma consequência”, comentou.

A judoca não tem ideia da área de atuação quando parar e diz não ter 'feeling' para técnica, mas já sabe quem é a sua sucessora. “Eu acho que Jéssica [Pereira]. Ela vai ficar um bom tempo depois que eu parar”, apontou Érika, referindo-se à judoca de 23 anos, que conquistou a medalha de ouro no Grand Prix da Tunísia, em janeiro.

