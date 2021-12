Desafio de corrida em Salvador inscreve atletas para a terceira edição

Seguem até 19 de janeiro as inscrições para a terceira edição da prova Desafio Comvida, que acontece no dia 20 (domingo), com largada às 7h, na Vila dos Coqueiros, na orla de Piatã.

A prova possui percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida). Os atletas devem se inscrever na loja Desafio Comvida, no piso L2 do Salvador Norte Shopping, que funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 13h às 21h. O valor da inscrição é R$ 90, que pode ser pago em espécie na loja ou através de boleto e cartão no site.

No kit, o atleta leva a sacola com camisa, viseira, numeração personalizada, chip eletrônico e brindes. A entrega será realizada no dia 19 de janeiro, na loja do evento, das 9h30 às 21h.

