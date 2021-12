Desafio Ciclístico de Salvador segue com inscrições abertas

A 7ª edição do Desafio Ciclístico de Salvador segue com as inscrições abertas. A corrida será realizada no dia 16 de novembro, na avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba, e distribuirá R$ 25 mil em premiação.

Os interessados podem se inscrever pelo internet. A competição é exclusiva para atletas federados. Até o dia 14 de novembro, a taxa para a participação é de R$ 80. Após a data, o valor cobrado será de R$ 100.

O Desafio Ciclístico de Salvador terá a participação de atletas de todo Brasil e será valida pelo ranking nacional.

