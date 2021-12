Desafio Ciclístico: chuva na chegada marca prova em Salvador

Com quase 120 profissionais , a 7ª edição do Desafio Ciclístico Salvador 2014 aconteceu na manhã deste domingo, 16, na Av. Magalhães Neto. A prova, que contou somente com atletas filiados a Confederação Brasileira de Ciclismo (contou como etapa do circuito nacional), foi iniciada com tempo nublado e seco, e finalizada sob chuva.

Fabiele dos Santos Mota conquistou o título de campeão, na categoria elite. Ele, que faz parte da equipe ADF Bauduco (Guarulhos-SP), já esteve entre os três melhores do ranking nacional por três anos consecutivos e, somente neste ano, conquistou títulos como o 2º lugar no Macapá Verão; o 5º, no Torneio de Verão (Santos-SP) e o vice-campeonato na Copa Light, do Rio de Janeiro.

"Há quatro anos eu venho para Salvador disputar o desafio e a cada ano o nível vai ficando melhor. Neste ano, eu vim com um propósito ainda mais desafiador que foi conquistar o título e ficar entre os três primeiros no ranking nacional, já que estava em 4º colocado. Ainda não sei se consegui chegar lá. Se não, estou bem próximo disso e ainda falta mais uma prova", enfatizou o atleta.

Feminino

A campeã da categoria feminina, Cristiane Duque Almeida, de 39 anos, é tetracampeã baiana e também participou da disputa visando os pontos para o ranking nacional.

"Essa é a primeira vez que o Desafio Ciclístico de Salvador tem uma categoria feminina e eu estou muito feliz por ter vencido. Além disso, também somei pontos para o ranking", festejou Cristiane.

O Desafio Ciclístico Salvador 2014 foi promovido pela Federação Baiana de Ciclismo (FBC) e pela Federação Baiana de Esportes Radicais e Aventura (Febera) com o patrocínio da Petrobras, do Governo Federal e do Estado da Bahia, através da Sudesb. A prova distribuiu R$ 25 mil em prêmios.

