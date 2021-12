Derrotas no Judô aumentam pressão sobre Alex e Rafaela

Alex William Pombo e Rafaela Silva subirão ao tatame extremamente pressionados. São eles a esperança de medalha para o Brasil na categoria leve do judô (até 73 kg no masculino e 57 kg no feminino), a ser disputada nesta segunda, 8.

O esporte, o que mais deu medalhas ao Brasil nos anos 2000, com uma de ouro, duas de prata e seis de bronze, era também o que tinha a melhor projeção para a Rio-2016. Aos menos quatro medalhas eram aguardadas.

Neste domingo, 7, porém, findado o segundo dia de disputas, o judô brasileiro só colecionava fracassos diante das quase 10 mil pessoas que têm lotado diariamente a Arena Carioca 2.

Na categoria ligeiro, sábado, a frustração ficou com Felipe Kitadai, bronze em 2012, e Sarah Menezes, ouro há quatro anos. Neste domingo, foi a vez de Charles Chibana e Erika Miranda, na categoria meio-leve, saírem da arena sem medalha.

O receio geral é que o fator casa, ao invés de ajudar, esteja atrapalhando por pressionar ainda mais os atletas. No domingo, na saída da arena, o coordenador da equipe brasileira de judô, Ney Wilson, foi contestado se a pressão por estar diante da torcida não estaria atrapalhando e declarou: "Sábado, já haviam me feito a mesma pergunta. Estamos tentando blindar nossos atletas quanto a isso. Mas, o judô brasileiro precisa ter em mente que ainda faltam cinco dias e 10 medalhas em disputa. Enfim, é competição".

Para piorar a pressão, Sarah, Erika e Kitadai, fortes concorrentes até mesmo o ouro, estavam mais bem cotados do que a dupla que defenderá o Brasil nesta segunda.

"É verdade, tínhamos fortes chances com eles três, e não descartávamos o Chibana. Mas nossas chances continuam amanhã (nesta segunda) com dois atletas. Rafaela é uma lutadora forte. Ela ainda é daqui do Rio de Janeiro e está se sentindo muito bem no clima de sua cidade", comentou Ney Wilson, que reconheceu a insatisfação com o desempenho geral até o momento. "Nota satisfatória em esporte de alto rendimento é medalha".

Erika passou perto

Chibana caiu logo na primeira luta. Erika foi mais à frente. Perdeu nas quartas de final. Depois, ganhou a luta da repescagem com um ippon (golpe que define a luta) espetacular sobre a romena Andreea Chitu a 30s do fim, que fez o público explodir em alegria.

Na luta pelo bronze, porém, perdeu da japonesa Misato Nakamura. O ouro ficou com Majinda Kelmendi, do Kosovo. A prata, com Odete Giuffrida, da Itália. O outro bronze, com Natalia Kuziutina, da Rússia.

