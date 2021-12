Derrotas de Botafogo e Criciúma ajudam dupla BA-VI

A 32ª rodada do campeonato foi até generosa para a dupla BA-Vi em sua luta contra o rebaixamento. Os outros times que estão abaixo de Bahia e Vitória na classificação, e um que está logo à frente, não conseguiram vencer, mantendo as esperanças de permanência na Série para os times baianos. Com as derrotas de Botafogo e Criciúma para Cruzeiro e São Paulo, respectivamnete, ambos os jogos por 2 a 1, Bahia e Vitória continuam com chances de escapar do Z4 nas próximas rodadas. Outro resultado bom para a dupla baiana foi o empate entre Corinthians e Coritiba, por 2 a 2, resultado que impediu que o time paranaense saltasse á frente na tabela. Outro bom resultado foi a derrota do Figueirense para o Sport, por 1 a 0, que manteve o time catarinense perto da briga contra a degola.

