Derrota do Bahia no BA-VI movimenta redes sociais

A derrota do Bahia por goleada de 7 x 3 para o Vitória ainda repercute nas redes sociais nesta segunda-feira, 13. Torcedores se mostram inconformados com o placar.

Velho, Namoral. como pode um time fazer a torcida sofrer tanto? Revolt's! #EsporteClubeBahia.:@ — Renata Góes (@Renatagoees) 13 de maio de 2013

Outros questionam de quem é a culpa pelo segundo vexame na Arena Fonte Nova, depois do 5 x 1 na inauguração do estádio no dia 7 de abril.

A culpa é do jogador ruim q sempre sonhou em jogar em um Clube tradicional, ou de quem contrata o jogador ruim? #foraMGF #democracianoBahia — Revolução Tricolor (@revoluctricolor) 13 de maio de 2013

Antes mesmo da partida deste domingo, alguns tricolores já promoviam uma campanha nas redes sociais pedindo a saída do presidente Marcelo Guimarães Filho. Com a goleada, o movimento ganhou força e continua repercutindo na internet com a hashtag #foraMGF

Nesse momento, se torce pro Bahia e está CONTRA A ATUAL GESTÃO DE @marceloguima, vamos dar RT, pois, fortalece o movimento #ForaMGF — Sempre Bahia (@semprebahia) 13 de maio de 2013

A saída de Angione e do auxiliar é cortina de fumaça. Verdadeira raiz do que o Bahia se tornou é a incompetência de @marceloguima. #ForaMGF — Geraldo Honorato (@geraldohonorato) 13 de maio de 2013

Enquanto os tricolores pedem a saída de Marcelo Guimarães Filho, a torcida do Vitória brinca e faz uma campanha pela permanência do presidente do Bahia.

Marcelinho Guimarães, estamos com você, não se deixe abater. #ficaMGF — José Guerra (@ozeguerra) 12 de maio de 2013

Ê domingão gostoso!Hoje só tenho uma coisa pra falar: #FICAMGF — Pedro Ramalho (@ph_ramalho) 13 de maio de 2013

Confira galerias com brincadeiras e protestos das torcidas nas redes sociais e imagens do jogo:

<GALERIA ID=18288/> <GALERIA ID=18287/>

adblock ativo