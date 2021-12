Depois do revés, maxilar tira Cigano até da coletiva

Tratava-se de um duelo de gigantes do UFC, mas havia uma expectativa indisfarçável de que o poder dos socos de Júnior Cigano o levaria ao seu décimo triunfo seguido na mais concorrida liga de MMA do mundo.

No entanto, o americano Cain Velásquez dominou a luta em seus cinco rounds e recuperou o cinturão dos pesos pesados, para delírio de boa parte do público presente a MGM Arena, composta por mexicanos, país do qual Cain tem ascendência.

Como explicar o revés? Após o fim do combate, Cigano foi objetivo. "Ele foi mais efetivo do que eu. Com os socos eu estou acostumado. Ele buscou a queda e é muito forte no chão. Mereceu vencer". Depois, na coletiva, não foi possível falar: uma lesão no maxilar tirou o brasileiro do evento. Houve até suspeita de fratura, desmentida ainda na coletiva.

Ainda no octógono, Cigano tentava profetizar. "Cain, como você mesmo disse, eu vou voltar e pegar meu cinturão de volta". Mas segundo o presidente do UFC, Dana White, a prioridade do brasileiro deve ser outra. "Ele vai levar algum tempo para pensar em lutar, depois de duas horas você fica pior. Isso leva tempo".

Dana ainda comentou o que viu na luta. "Cain machucou Junior no início e dominou o combate. Se tivesse que apostar diria que não iria por nada aos cinco rounds", comentou, elogiando o espírito guerreiro de Cigano, que suportou de pé até o fim.

Na entrevista coletiva, Cain destacou o fato de ter dominado o combate. "Coloquei o ritmo que eu queria. Queríamos uma luta com mais wrestling e conseguimos", disse ele, preferindo exaltar sua especialidade como fator decisivo para o triunfo em detrimento do soco que abalou a estrutura de Cigano no primeiro round. "O wrestling exige muito o tempo inteiro e e essa técnica que estamos levando para o UFC"

Porém, ao responder a pergunta de um repórter de seu país, ele deixou escapar o prazer da revanche. "Estava há um ano esperando essa luta. Ele é um boxeador fantástico, mas mostrei que posso ser um bom boxeador contra ele", disse, antes de reconhecer a resistência do brasileiro, tal como Dana. "A defesa dele é muito boa, ele é um cara duro", completou.

Alistar Overeem x Cain Velásquez - Essa é a luta que Dana White pensa para o primeiro desafio do mexicano. "Ele (Overeem) é grande, chuta e soca forte. Se passar, aí pode enfrentar Dos Santos", disse, já projetando a possibilidade de uma terceira luta entre o brasileiro e o mexicano para o futuro. Antes, o holandês enfrentará o brasileiro Antônio Pezão, no UFC 156, no dia 2 de fevereiro.



