Depois de 10 anos, City anuncia saída de Aguero no fim da temporada

A relação de amor entre o atacante Sérgio Aguero e o Manchester City durou 10 anos. Nesta segunda-feira, 29, o clube inglês informou que o argentino estará de saída de clube após o encerramento de seu contrato, previsto para o fim desta temporada.

Com o intuito de homenagear de forma grandiosa o atleta que é considerado uma lenda dentro do clube, uma estátua do jogador será erguida dentro do Etihad Stadium, arena pertencente ao Manchester City, ao lado dos ex-companheiros de equipe, o zagueiro belga Vincent Kompany e o meia espanhol David Silva.

O último jogo em casa do Manchester City na temporada será contra o Everton, dia 23 de maio. A intenção do clube inglês é contar com Aguero para o confronto e também já poder ter a presença de torcedores no estádio.

“Sua lenda será guardada na memória de todos que amam o clube e até daqueles que simplesmente amam o futebol. Esse não é o momento para discursos de despedida. Há muito o que conquistar no tempo que temos com Sergio, e estamos ansiosos por suas contribuições aos desafios que se avizinham”, disse o presidente do City, Khaldoon Al Mubarak.

Aguero chegou aos Sky Blues no ano de 2011, sendo uma das principais contratações do clube que buscava se reerguer em uma nova era, depois de ser comprado pelo bilionário árabe Mansour bin Zayed Al Nahyan. Logo em seu ano inicial, o argentino marcou o gol que deu o primeiro título do City na Premier League, aos 48 minutos do segundo tempo, no 3 a 2 contra o Queens Park Rangers.

Maior artilheiro da história do clube, Aguero marcou 257 gols nas 384 partidas que disputou com a camisa azul e branca. A saída do argentino pode abrir espaço para o jovem atacante brasileiro Gabriel Jesus, de 23 anos, que está no City desde 2017 e segue sendo bastante elogiado pelo treinador Pep Guardiola.

adblock ativo