Depois da Copa, estádios sofrem queda de "padrão Fifa"

As condições dos novos estádios construídos no Brasil para a Copa do Mundo pioraram desde o fim da Copa das Confederações e o início dos jogos do Campeonato Brasileiros nas arenas, de acordo com torcedores e jornalistas, que acusam as autoridades responsáveis pelos locais de adotar padrões distintos.

As instalações para a mídia foram desmontadas, ruas de acesso aos estádios sofrem com o congestionamento e o alto preço dos ingressos tem deixado muitos assentos vazios.

"Eles tiraram as mesas, as cadeiras, a Internet, tudo, e nós tivemos que trabalhar com nosso equipamento apoiado sobre os bancos de reservas", disse Rener Lopes, radialista da estação Esporte Brasília.

"Nós tínhamos que ter cuidado com o que dizíamos, porque se a gente dissesse alguma coisa que os torcedores atrás da gente achassem que fosse ruim para o time deles, eles gritavam."

Comparando as instalações do Estádio Nacional de Brasília durante a Copa das Confederações, no mês passado, e nos jogos organizadores pela Terracap, que administra a arena para o governo local, o torcedor André Dória afirmou: "Há uma padrão para a Fifa e outro para o brasileiro".

O estádio, que foi elogiado pela Fifa quando recebeu o jogo de abertura da Copa das Confederações, foi uma das seis arenas utilizadas na competição, considerada um teste para a Copa do Mundo do ano que vem.

A Fifa assumiu a administração das seis arenas semanas antes do torneio e realizou a colocação de sua própria estrutura temporária, incluindo modernos centros de imprensa.

Centenas de voluntários da Fifa e seguranças privados trabalharam para garantir o bom funcionamento dos serviços durante o torneio e contaram com a colaboração dos governos para o fechamento de ruas no entorno dos estádios para facilitar o acesso.

