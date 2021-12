Departamento Social do EC Bahia realiza reunião com renomado psicólogo do futebol

Os profissionais da Comissão Técnica do sub-15 e do Departamento Social do Esporte Clube Bahia tiveram um encontro virtual, nesta semana, com o experiente psicólogo chileno Rodrigo Cauas. De acordo com o clube, a reunião foi importante no que se refere à busca e desenvolvimento integral de atletas.

Com mais de 20 anos de psicologia no futebol, Cauas possui vários estudos publicados sobre o assunto e já passou também por grandes clubes do Chile, onde contribuiu com a formação de jovens atletas.

"Com a quarentena, o Departamento Social tem se integrado cada vez mais ao trabalho desenvolvido pelas comissões técnicas. Estamos desenvolvendo ferramentas e métodos em torno de fatores psicológicos envolvidos no processo de formação dos nossos atletas. O encontro com Rodrigo Cauas foi muito rico metodologicamente e nasceu justamente dessa busca constante de alinhamento com as melhores práticas", afirmou o coordenador social da Divisão de Base tricolor, Fábio Souza.

A intermediação da reunião ficou por conta do também chileno Daniel Feliú, que é preparador físico do Esquadrãozinho sub-15.

“Foi importantíssima a troca de idéias sobre a formação dos atletas desde o ponto de vista psicossocial. Assim podemos ter uma noção mais clara de como organizar metodologicamente os conteúdos dessa área que são um pilar fundamental para o desenvolvimento do atleta dentro e fora do campo”, disse o preparador.

A coordenadora psicossocial da base tricolor, Aline Castro, também comentou sobre a reunião.

“Buscamos diferentes formas de aprimorar o nosso conhecimento e desenvolvimento profissional. Um intercâmbio como esse nos aproxima e nos permite reflexões, trocas e inquietações da nossa prática diária. Assim, promovendo a psicologia no futebol. E aqui nenhuma linha ou teoria se confrontam, elas se completam”, declarou.

