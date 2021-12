Demissão de Dunga deixa o caminho livre para Tite

Em entrevistas, o técnico Tite nunca escondeu a vontade de um dia comandar a Seleção Brasileira. Ele até tirou um ano inteiro sabático, em 2014, para se aprimorar enquanto torcia pela chegada de um convite após a Copa do Mundo, o que ainda não havia ocorrido.

Nesta quarta-feira, 15, o sonho está perto de ser realizado. Com a demissão de Dunga, oficializada nesta terça, 14, o atual campeão brasileiro deve ser confirmado nesta quarta no cargo.

Nesta terça, após comandar o treino do Corinthians pela tarde, ele embarcou para o Rio de Janeiro, onde passou toda a noite reunido com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.

Segundo pessoas próximas a Tite, ele estaria disposto a assumir a Seleção, mediante, porém, a algumas condições de trabalho. Entre elas, levar toda a comissão técnica atual do Corinthians. Outro pedido seria levar o diretor de futebol do Timão, Edu Gaspar, para a vaga do agora ex-coordenador de seleções Gilmar Rinaldi, também demitido nesta terça.

O interesse vem desde o começo do ano, quando o corintiano foi procurado por intermediários da CBF, mas recusou conversar enquanto houvesse um treinador no comando da Seleção.

Com a demissão de Dunga, fica indefinido quem treinará o Brasil na Olimpíada, em agosto. No planejamento original da CBF, seria o técnico da seleção principal. Agora, a dúvida está entre Tite, se contratado, e Rogério Micale, treinador da seleção sub-20 e que esteve à frente da equipe olímpica nos amistosos preparatórios.

Tite pode hoje assumir a Seleção seis meses depois de criticar, em carta aberta, a entidade e seu presidente. Em dezembro, o técnico assinou um manifesto do Bom Senso FC: "Exigimos a renúncia de Marco Polo Del Nero e sua diretoria, seguida da convocação de eleições livres e democráticas", dizia o documento.

Saída melancólica

As demissões de Dunga e Gilmar Rinaldi ocorreram na tarde desta terça, pouco depois da Seleção retornar ao país vinda dos EUA, onde passou o vexame de ter sido eliminada na primeira fase da Copa América. Uma reunião de somente 10 minutos com Del Nero sacramentou a saída da dupla.

Segundo Rinaldi, a decisão foi exclusiva do presidente: "Me orgulho de ter trabalhado para mudar a CBF, que era uma caixa-preta. Estou satisfeito pelo trabalho que realizei e triste por estar saindo. Me considero um vencedor", disse em entrevista coletiva. Dunga e Del Nero não tiveram contato com a imprensa.

O treinador e o coordenador não resistiram às eliminações na Copa América do ano passado, nas quartas de final, e deste ano, quando caiu após sofrer 1 a 0 do Peru, no domingo. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil é o 6º colocado, fora do grupo dos classificados.

A passagem de Dunga teve 18 vitórias, cinco empates e três derrotas. Os números positivos, porém, ficam nos amistosos. Em jogos oficiais, ele só venceu Venezuela e Peru, duas vezes cada, e o Haiti.

