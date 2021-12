Demian Maia finaliza Ben Askren e se aproxima de marca histórica no UFC

Na contagem regressiva para encerrar seu vínculo com o UFC e, consequentemente, se aposentar, Demian Maia retornou ao octógono neste sábado, 26, para encarar o americano Ben Askren pela divisão dos meio-médios, na luta principal do evento realizado em Cingapura e saiu com a vitória por finalização no terceiro round.

Com o resultado, Demian amplia o número de vitórias em seu cartel. Aos 41 anos, ele é o brasileiro que mais venceu na história do UFC, agora, com 22 triunfos. O paulista também é o segundo maior vencedor da história da organização, ficando atrás apenas de Donald Cerrone, que tem 23.

O duelo contra Askren, era considerado um desafio entre uma lenda do jiu-jítsu e um mestre do wrestling, ou seja, lutadores que não buscam trocação e visam a luta agarrada o tempo inteiro. Com pouco mais de três minutos, o combate entre o brasileiro e o americano foi para o chão após Askren finalmente conseguir uma queda.

O segundo round só se direcionou ao solo no fim do assalto, também após uma tentativa de Askren. Já o terceiro começou com o americano aplicando uma queda e cravando Demian no chão. Foi depois deste momento que o paulista deu uma aula de jiu-jítsu ao finalizar a luta com um estrangulamento aos três minutos e 54 segundos.

"Eu sabia que não poderia tentar ficar trocando em pé o tempo todo, mas sabia que poderia levar vantagem. Ele é um cara muito duro. Eu defendo bem as quedas, no chão trabalhei bem as posições. Eu sei que sou um dos melhores grapplers (expressão para definir luta agarrada) do mundo e poderia ter um cinturão de melhor grappler", comemorou Demian.

Ainda no octógono, Demian afirmou que tem mais duas lutas em seu contrato com a organização e pediu para enfrentar o mexicano Diego Sanchez. A previsão é de que o brasileiro anuncie a aposentadoria em 2020, por já ter afirmado que não pretende renovar seu vínculo com o UFC. "Gostaria de lutar com o Sanchez. Se as pessoas gostarem, eu gostaria de fazer essa luta", disse.

Único brasileiro no card preliminar do UFC Cingapura, Raphael "Bebezão" abriu as lutas do evento enfrentando Jeff Hughes. Melhor desde o início, ele garantiu a vitória por decisão dos juízes.

