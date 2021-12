Os lutadores brasileiros, entre eles dois baianos, conquistaram importantes vitórias no UFC Rio 6, realizado na noite deste sábado, 21, no ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Na luta principal da noite, o atleta brasileiro Demian Maia mostrou toda sua experiência no jiu-jitsu e superou o norte-americano Ryan LaFlare. Ele venceu por decisão unânime (triplo 48-46), quebrando a invencibilidade do rival.

Da Redação Demian bate norte-americano no UFC Rio 6; baianos vencem

Demian dominou grande parte da luta e chegou perto de conseguir algumas finalizações. No final do quinto round, no entanto, teve um ponto retirado, após se cansar e fugir do combate.

Ainda pelo card principal, a baiana Amanda Nunes, conhecida como Leoa, também derrotou a norte-americana Shayna Baszler por nocaute técnico em apenas 1m56s de combate, após acertar um chute nas pernas. Com o triunfo, Amanda, que vinha de derrota para Cat Zingano no UFC 178, em setembro do ano passado, conseguiu se reabilitar na organização.

Da Redação Demian bate norte-americano no UFC Rio 6; baianos vencem

No card preliminar, o peso pena baiano, Kevin Souza, encerrou o combate em apenas 1m31. Ele precisou de apenas um golpe para vencer o japonês Katusnori Kikuno. Com um "bomba" de direita, Kevin levou seu adversário à lona.

Da Redação Demian bate norte-americano no UFC Rio 6; baianos vencem

Outra vitória importante da noite foi de Erick Silva, que superou o norte-americano Josh Koscheck por finalização, no primeiro round. No fim do primeiro round, ele estrangulou o adversário e o obrigou a bater, garantindo mais um triunfo brasileiro [confira todos os resultados abaixo].

Da Redação Demian bate norte-americano no UFC Rio 6; baianos vencem

adblock ativo