"Dembélé é melhor que Neymar", afirma presidente do Barça

Desde sua chegada ao Paris-Saint Germain (PSG), as especulações em torno de Neymar e Barcelona não pararam de surgir. Nesta quarta-feira, 6, o presidente do clube catalão, Josep María Bartomeu, colocou mais uma lenha para queimar na fogueira.

Quando questionado a respeito da possibilidade do craque brasileiro estar voltando para o time espanhol, Bartomeu foi sucinto e impreciso.“Não vou dizer nem que sim nem que não”, despistou o mandatário.

No entanto, o ponto alto e polêmico da entrevista de Bartomeu aconteceu quando o presidente afirmou que o atleta Ousmane Dembelé, contratado para ocupar a vaga deixado por Neymar, era melhor que o brasileiro.

“Digo que, com seu dinheiro, o clube fez uma aposta esportiva. Apostamos nos jogadores como Dembélé e Coutinho. Dembélé é melhor que Neymar. Ele é do Barça e é melhor”, afirmou.

Neymar foi contratado pelo PSG em agosto de 2017. O valor desembolsado pelos franceses no camisa 10 da seleção brasileira foi o mais alto já pago por um clube, configurando-o como a venda mais cara da história do futebol, 222 milhões de euros (mais de R$ 820 milhões na época).

Já o francês, que atuava no Borussia Dortmund, foi trazido pelo clube catalão dias depois da saída do brasileiro, por 105 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões). Junto a Dembelé, o Barcelona ainda contratou o brasileiro Phillipe Coutinho, que saiu do Liverpool por 160 milhões de euros (R$ 622 milhões).

