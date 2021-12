Del Potro confirma favoritismo e vai à semifinal nos EUA

O tenista argentino Juan Martin Del Potro confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na semifinal do Torneio de Washington, na sexta-feira, 2, nos Estados Unidos. Número 7 do mundo, ele se classificou ao derrotar o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/3.

Cabeça de chave número 1 do torneio, Del Potro já sabe quem será o seu adversário na semifinal deste sábado. É o alemão Tommy Haas, atualmente o 12º colocado do ranking, que ganhou nesta sexta-feira do búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com apertadas parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/3).

A outra semifinal também foi definida nesta sexta-feira. Com apoio da torcida local, o norte-americano John Isner derrotou o cipriota Marcos Baghdatis, por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/4, e vai enfrentar neste sábado o russo Dmitry Tursunov, que fez 6/3, 4/6, 7/6 (7/4) no australiano Marinko Matosevic.

