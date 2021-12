Del Nero vai à Granja Comary, fala com Dunga, mas evita contato com jogadores

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, chegou por volta das 16h45 desta quinta-feira, 4, na Granja Comary, em Teresópolis, para conversar com os jogadores da Seleção Brasileira. Ele chegou em uma van, e evitou o contato com os jornalistas.

Del Nero passa por momento difícil no comando da CBF, com vários seguimentos ligados ao futebol pedindo sua renúncia - existe a possibilidade de ele renunciar - e está na iminência de enfrentar uma CPI no Senado. Mesmo assim, procura dar um clima de normalidade à sua administração.

A visita aos jogadores é parte dessa estratégia. No entanto, demorou a ocorrer. Ele deveria ter estado com os jogadores na segunda, mas sucessivos problemas na CBF o fizeram adiar a viagem do Rio a Teresópolis.

Del Nero apareceu na porta de um dos vestiários da Granja quando os jogadores já estavam no campo. Não foi informado se ele conversou antes com os jogadores. Falou com o técnico Dunga, olhou de longe o treino por alguns minutos, entrou na van e dirigiu-se para a parte superior do terreno, onde ficam os dormitórios e a parte administrativa da concentração.

