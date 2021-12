Del Nero é eleito presidente e assume a CBF em 2015

Candidato único, Marco Polo del Nero foi eleito presidente da CBF nesta quarta-feira, 16, em eleição realizada na Assembleia Geral da entidade, no Rio. O atual presidente da Federação Paulista de Futebol sucederá José Maria Marin, seu aliado político, com mandato de quatro anos, a partir de abril de 2015.

O atual presidente da CBF, José Maria Marin, será um dos vice-presidentes de Del Nero, representando a região Sudeste. Os outros vices são Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República José Sarney (Norte), Marcus Vicente, da Federação do Espírito Santo (Centro-Oeste), Gustavo Feijó, da Federação Alagoana (Nordeste), e Delfim Peixoto, da Federação Catarinense (Sul).

Na eleição desta quarta-feira, Del Nero recebeu 44 votos, enquanto dois eleitores votaram em branco. O estatuto da CBF determina que os 20 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro e as 27 federações estaduais votem na eleição presidencial. Assim, o pleito teve um ausente, o Figueirense, envolvido em imbróglio jurídico com o Icasa sobre o Campeonato Brasileiro não compareceu ao encontro no Rio.

Já o time cearense até enviou representante para a Assembleia Geral, após conseguir, por meio de decisão liminar, conquistada na 4ª Vara Cível do Rio uma vaga na Série A, mas não teve direito a participar da eleição.

Como será o vice-presidente mais velho, Marin vai assumir o cargo em caso de afastamento de Del Nero. É o que determina o estatuto da CBF. Foi exatamente por isso que Marin herdou a presidência da entidade quando Ricardo Teixeira renunciou, em março de 2010.

Visando o processo eleitoral, Marin criou a Copa Verde, reunindo times do Centro-Oeste e do Norte do País, e deu ao vencedor uma vaga na Copa Sul-Americana. Também o campeão da Copa do Nordeste poderá participar da competição continental, fazendo com o que presidente da CBF evitasse que as federações dessas regiões se aliassem à oposição.

Os opositores, liderados por Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, e Francisco Novelletto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, chegaram a articular uma candidatura, mas não teve êxito em tirar seus planos do papel. Assim, Del Nero nem teve concorrentes na eleição nesta quarta-feira, quando foi eleito presidente da CBF.

