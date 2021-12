Del Nero diz que comparecerá a CPI e promete processar Romário

Marco Polo Del Nero disse nesta sexta-feira, 29, que se colocará à disposição em todas as investigações que forem abertas para tratar do escândalo envolvendo suposto pagamento de propina em contratos da CBF.

Com o Senado tendo confirmado nesta sexta a criação de uma CPI para investigar o futebol brasileiro, por proposição do senador e ex-jogador Romário (PSB-RJ), e outra já protocolada na Câmara dos Deputados pelo deputado e ex-judoca João Derly (PCdoB-RS), Del Nero disse que, se for chamado, comparecerá. Ele declarou ainda que deve processar o senador carioca.

"Aonde tiver manifestação legal, e tenha necessidade de comparecer, que eu serei chamado, estarei presente, dando todos os esclarecimentos", garantiu o presidente da CBF, em entrevista coletiva concedida na sede da entidade após voltar ao Brasil antes mesmo da realização da eleição presidencial da Fifa na Suíça, onde José Maria Marin, ex-presidente da confederação brasileira foi preso na última quarta-feira, por suposto envolvimento, ao lado de outros dirigentes da Fifa, em um escândalo de corrupção.

Del Nero também declarou que deve acionar o senador Romário judicialmente. Na quarta-feira, o ex-jogador chamou o presidente da CBF de "safado, ladrão e ordinário" durante uma audiência que presidiu no Senado.

"Com relação ao senador Romário eu posso informar que não é de hoje que me ataca, mas todas as vezes eu vou ao Poder Judiciário e tomo as providências. Ao menos em uma delas ele foi condenado. Enquanto ele me ofender, eu o processarei", sustentou o dirigente.

Em entrevista coletiva na sede da entidade no Rio de Janeiro, o dirigente disse que decidiu deixar o Congresso da Fifa, realizado em Zurique esta semana, e voltar ao país na quinta-feira para prestar os esclarecimentos que forem necessários às autoridades.

Marco Polo Del Nero nega envolvimento com Marin

