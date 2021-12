Del Nero descarta renúncia e nega envolvimento; veja vídeo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, descartou nesta sexta-feira, 29. renunciar ao cargo devido ao escândalo de corrupção envolvendo dirigentes da Fifa, que resultou na prisão de seu antecessor e vice-presidente afastado da confederação, José Maria Marin.

Em entrevista coletiva na sede da entidade no Rio de Janeiro, o dirigente disse que decidiu deixar o Congresso da Fifa, realizado em Zurique esta semana, e voltar ao país na quinta-feira para prestar os esclarecimentos que forem necessários às autoridades.

Marco Polo Del Nero nega envolvimento com Marin

Del Nero, que assumiu a presidência da CBF em abril, negou envolvimento em quaisquer das irregularidades investigadas por autoridades norte-americanas. "Resolvi partir da Suíça para o Rio de Janeiro, na sede da CBF, para poder de forma positiva, de forma correta, dar as explicações necessárias. Não só às autoridades, mas também à imprensa do nosso Brasil", disse o dirigente a repórteres.

Perguntado se cogitava deixar o cargo devido às denúncias, uma vez que foi vice-presidente de Marin na CBF antes de assumir o comando da confederação, Del Nero garantiu que vai permanecer. "Renúncia não existe comigo, porque não há nenhuma razão para renunciar", afirmou.

O cartola garantiu ainda que não assinou nenhum contrato durante a administração de Marin e disse não ter qualquer ligação com o suposto esquema de corrupção. Del Nero se enquadra na descrição de dois co-conspiradores não identificados citados no documento apresentado pela Justiça dos EUA, ambos apontados como "dirigentes de alto escalão" na CBF, Fifa e Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Ele disse que não é um dos co-conspiradores citados nas investigações documento que, segundo os promotores norte-americanos, receberam pagamento de propina em contratos de marketing e direitos de transmissão.

Segundo Del Nero, a CBF decidiu analisar todos os contratos que possui com empresas diante das suspeitas levantadas pela prisão de Marin. Na quinta-feira, a confederação entregou ao Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, os acordos firmados pela entidade em gestões anteriores. "A diretoria concluiu e eu apoio que temos que analisar todos os contratos. Não podemos dizer que os contratos são ruins ou péssimos, mas, à medida que há suspeita, temos que avaliar e analisar", afirmou.

Operação na Suíça

Marin, que presidiu a CBF de 2012 a abril deste ano e foi o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014, está entre sete dirigentes da Fifa presos em Zurique na quarta, 27, como parte de uma operação de autoridades dos EUA e da Suíça contra a corrupção no esporte.

Conforme as autoridades norte-americanas, nove dirigentes de futebol e cinco executivos de marketing esportivo são acusados de corrupção envolvendo mais de 150 milhões de dólares em subornos.

No caso do Brasil, as investigações realizadas pelos EUA incluem, por exemplo, contrato de patrocínio da seleção brasileira com uma empresa norte-americana de artigos esportivos e a negociação dos direitos comerciais da competição de clubes Copa do Brasil, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

A CBF suspendeu Marin do cargo de um dos vice-presidentes, após decisão da Fifa de afastar os presos de todas as atividades relacionadas ao futebol, e também removeu o nome "Sede José Maria Marin" da fachada de seu edifício no Rio.

Retorno ao país

Del Nero voltou ao Brasil na madrugada desta sexta. O dirigente chegou ao Rio de Janeiro por volta das 4h30, de acordo com a CBF. Ele estava em Zurique, na Suíça, para o congresso da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que vai eleger o próximo presidente da entidade. O presidente da CBF, no entanto, deixou Zurique antes da eleição.

A volta ocorre após a deflagração de uma investigação da Justiça dos Estados Unidos que levou à prisão de sete dirigentes da Fifa por suspeita de corrupção, entre eles o ex-presidente da CBF José Maria Marin e o empresário brasileiro José Hawilla, fundador da multinacional de marketing esportivo Traffic Group.

