Del Bosque repreende Diego Costa e deixa atacante fora de convocação da Espanha

O técnico Vicente Del Bosque convocou nesta sexta-feira a seleção da Espanha para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa ficou fora da lista por estar suspenso para o primeiro dos dois jogos, mas o treinador avisou que não aprovou a atitude do atacante na confusão que protagonizou em jogo recente do Campeonato Inglês.

Na partida do seu Chelsea contra o Arsenal, Diego Costa provocou o brasileiro Gabriel Paulista e acabou tumultuando a partida. O defensor do Arsenal revidou com um leve chute e foi expulso de campo. A punição de Gabriel, no entanto, foi revogada pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), que julgou o caso e suspendeu Costa por três partidas.

Del Bosque deixou claro nesta sexta, ao anunciar a lista de convocados, que não ficou satisfeito com a postura do atacante naquela partida. "Não gostei do que aconteceu no Campeonato Inglês. Não acho que foi edificante", repreendeu.

Porém, o treinador da seleção espanhola fez questão de destacar que não foi a confusão que tirou Diego Costa da lista atual. "Ele não pode jogar a primeira partida e preferimos não levá-lo desta vez. Ele não está jogando mal, vamos convocá-lo no futuro e tudo segue normalmente."

Costa vai cumprir suspensão no jogo contra Luxemburgo, no dia 9 de outubro, por causa da sequência de cartões amarelos que acumulou nestas Eliminatórias. Contudo, poderia voltar ao time para a partida contra a Ucrânia, no dia 12 - a Espanha só precisa de uma vitória nestes dois jogos para assegurar sua classificação à Eurocopa.

Sem Diego Costa, o treinador espanhol chamou Alvaro Morata, da Juventus. Também trouxe de volta o meia Thiago Alcantara, ausente nos últimos jogos por lesão. Andrés Iniesta, do Barcelona, e Koke, do Atlético de Madrid, ficaram de fora por problemas físicos.

Confira a lista dos convocados da Espanha:

Goleiros: Iker Casillas (Porto), David De Gea (Manchester United), Sergio Rico (Sevilla);

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Marc Bartra (Barcelona), Juanfran (Atlético de Madrid), Sérgio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Inigo Martinez (Real Sociedad);

Meio-campistas: Sergio Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal), David Silva (Manchester City), Isco (Real Madrid), Cesc Fàbregas (Chelsea), Bruno Soriano (Villarreal), Thiago Alcantara (Bayern de Munique), Juan Mata (Manchester United);

Atacantes: Pedro (Chelsea), Paco Alcácer (Valencia), Alvaro Morata (Juventus), Nolito (Celta).

