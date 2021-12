Del Bosque diz estar 'feliz' por contar com Diego Costa

O técnico da seleção espanhola, Vicente del Bosque, comemorou nesta quarta-feira por poder contar com o atacante Diego Costa, que no dia anterior optou por defender a Espanha, em detrimento do Brasil. Ele admitiu estar feliz com a possibilidade de convocar o jogador de 25 anos, que defende o Atlético de Madrid e atualmente é o artilheiro do Campeonato Espanhol.

Nascido no interior sergipano, Diego Costa nunca jogou profissionalmente no Brasil. Foi ainda garoto para a Europa, passando por Portugal antes de chegar à Espanha em 2007. Como conseguiu a nacionalidade espanhola e não defendeu a seleção brasileira em partidas oficiais (esteve apenas em amistosos realizados em março), o atacante atraiu o interesse de Del Bosque.

O técnico Luiz Felipe Scolari chegou a antecipar a convocação de Diego Costa para os próximos amistosos da seleção brasileira, numa tentativa de evitar sua opção pela Espanha, mas o jogador preferiu mesmo defender os atuais campeões mundiais. Felipão criticou a postura do atacante, mas Del Bosque tratou de comemorar o reforço que ele ganha para sua equipe.

Durante evento nesta quarta-feira em Bruxelas, na Bélgica, Del Bosque disse estar "feliz por poder contar com um novo jogador na seleção espanhola". Ele ainda ressaltou que estava animado para receber Diego Costa no grupo, num sinal de que deve mesmo convocá-lo no dia 7 de novembro, quando anuncia a lista para os dois amistosos que a Espanha fará no mês que vem.

