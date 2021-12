Definidos os semifinalistas da Copa Governador do Estado

Vitória, Bahia de Feira, Jacuipense e Vitória da Conquista são as quatro equipes semifinalistas da Copa Governador do Estado. A rodada que definiu os classificados aconteceu no sábado, 2.

Bahia e Vitória tiveram destinos diferentes no torneio. Enquanto o rubro-negro avançou como primeiro colocado do Grupo 1, o tricolor foi eliminado e ficou na terceira posição da mesma chave.

O Esquadrão deu adeus ao torneio depois de empatar com a Jacuipense por 1 a 1, no estádio de Pituaçu. O Vitória passou para a segunda fase após golear o Galícia por 5 a 2, no estádio do Barradão. Na próxima fase, o Leão enfrenta o Bahia de Feira. O time de Feira foi o segundo colocado do grupo 2, com 9 pontos.

A outra semifinal será disputada por Vitória da Conquista e Jacuipense. O clube do sudoeste baiano terminou em primeiro lugar do Grupo 2, com 9 pontos, e sacramentou sua vaga após empatar em 2 a 2 com a Catuense, no estádio do Lomanto Júnior, em Conquista. A Jacuipense ficou em segundo lugar do Grupo 1, com 8 pontos.

Os jogos de ida da semifinal estão marcadas para quarta-feira, 6. O Vitória visita o Bahia de Feira, em Feira de Santana. Já a Jacuipense enfrenta o Vitória da Conquista, no estádio de Pituaçu, em Salvador. A partidas de volta estão programadas para o próximo sábado, 9.

