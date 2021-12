Definidos os duelos das quartas de final da Copa América; Brasil pega o Paraguai

As quartas de final da Copa América 2019 estão definidas. A seleção brasileira enfrentará o Paraguai, na próxima quinta-feira, 27, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O Brasil terminou como líder do Grupo A com sete pontos, enquanto os paraguaios ficaram em 3º no Grupo B, com dois pontos. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os dois melhores terceiros colocados também avançaram: Paraguai e Peru.

Na sexta, 28, serão mais dois jogos das quartas de final. A Argentina (2ª do Grupo B) encara a Venezuela (2ª do A), às 16h, no Maracanã, enquanto a Colômbia (1ª do B) pega o Chile (2º do C), às 20h, na Arena Corinthians.

A última partida das quartas será entre Uruguai (1º do C) e Peru (3º do A), no sábado (29), às 16h, na Arena Fonte Nova.

