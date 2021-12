Definidos horários e dias dos jogos das Quartas de Final do Nordestão

Os jogos das Quartas de Final da Copa do Nordeste tiveram as datas definidas, conforme divulgado nesta sexta-feira, 27, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Representantes do estado, o Bahia enfrenta o Botafogo e o Vitória joga com o Sampaio Corrêa.

O primeiro confronto do tricolor aconteceu nesta quinta, 26, quando o Bahia ganhou por 2 a 1 na casa do adversário. O time volta a jogar com o Botafogo no dia 3 de maio, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Já os duelos do Leão ainda vão acontecer. O primeiro será no dia 16 de maio no estádio Castelão, em São Luís. O jogo de volta será no dia 24 de maio, às 21h15, no Barradão.

Esse será o último jogo das Quarta de Final do Nordestão, que também conta com confrontos entre o ABC x Santa Cruz e o CRB e Ceará.

