Definido os times classificados às oitavas do Baianão Feminino; confira

Em uma rodada marcada por goleadas, a primeira fase do Baianão Feminino chegou ao fim no sábado, 21. Doze equipes seguiram vivas na disputa pelo título, entre elas as Leoas do Vitória, atuais campeãs, que aplicaram a maior goleada do torneio: 18 a 0.

A rodada também teve goleada do São Francisco, Flamengo de Feira e Lusaca, além do triunfo do Euclides da Cunha e empate entre Juventude e Jequié (confira os resultados abaixo).

Os confrontos das oitavas de final ficaram assim: Quijingue x Flamengo de Feira; Feira de Santana x Ribeira do Pombal; São Francisco x Juventude; Jequié x Catu; Lusaca x Vera Cruz; e Vitória x Lauro de Freitas.

