Definidas datas de estreia dos times baianos na Copa do Brasil

Foram definidas nesta quinta-feira, 11, as datas e os locais dos duelos da primeira fase da Copa do Brasil. O Vitória, Fluminense de Feira e Vitória da Conquista serão os representantes baianos nesta primeira etapa da competição. Por ser campeão da Copa do Nordeste em 2017, o Bahia entrará somente na oitava de final.

O Rubro-Negro enfrentará o Globo-RN, no dia 7 de fevereiro (quarta-feira), às 18h30 (horário da Bahia), no estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim (RN). Caso avance, o Leão encara o vencedor da partida entre Corumbaense (MS) x ASA (AL).

O Bode receberá o Boa (MG) em Conquista, no dia 30 de janeiro (terça-feira), às 19h (da Bahia). Se passar de fase, o time baiano pega Sinop (MT) ou Goiás (GO).

Já o Touro do Sertão fará o duelo contra o Santa Cruz (PE), no dia 31 de janeiro (quarta-feira), às 21h30 (da Bahia), em Feira de Santana. Na próxima fase, Cordino (MA) ou Náutico (PE) são os possíveis adversários.

De acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, os confrontos serão em jogo único e os times visitantes terão a vantagem do empate para assegurar a classificação. Além disso, a partir deste ano, não haverá mais gol qualificado fora de casa em nenhuma das fases da competição.

adblock ativo