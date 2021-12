Definidas as datas e horários das semifinais do Baianão

A Federação Baiana de Futebol (FBF) definiu na noite desta segunda-feira, 12, as datas e horários das semifinais do Campeonato Baiano.

O jogo entre Juazeirense x Bahia foi marcado para o sábado, 17, às 18h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro. A partida entre Bahia de Feira x Vitória será no domingo, 18, às 16h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Para os duelos da volta, Vitória x Bahia de Feira se enfrentam no sábado, 24, às 17h, no Barradão. Já o embate entre Bahia x Juazeirense, na Arena Fonte Nova, ocorre no domingo, 25, às 16h.

As finais foram programadas para os dias 1º (ida) e 8 (volta) de abril. Bahia e Vitória têm a vantagem de jogar por dois resultados iguais favoráveis e fazer as partidas decisivas em seus mandos de campo.

As mudanças na tabela atenderam às necessidades da dupla Ba-Vi, que disputam outras competições (Copa do Brasil e Copa do Nordeste).

