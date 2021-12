Defensores apontam estatísticas para manter lei seca

Opositores da proposta de lei que visa a liberação de venda de bebidas em estádios baianos afirmam que existem provas que apontam a relação entre álcool e violência nas arenas.



O promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Olímpio Coutinho, disse que a proposta do deputado João Bonfim (PDT), aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa da Bahia, vai de encontro a estatísticas que comprovam a eficácia da lei seca.



Coutinho destacou o documento enviado pelo presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), o promotor José Antonio Baêta de Melo Cançado, que compara dados de antes e depois da proibição de bebidas. Os estados analisados foram Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais.



A Bahia não tem relatório semelhante. O comandante da Polícia Militar da Bahia, Coronel Carlos Henrique Ferreira de Mello, que já se mostrou contrário ao projeto de lei, disse que não existem dados anteriores ao Estatuto do Torcedor.



"A Bahia sempre proibiu a venda de bebidas nos estádios (pós Estatuto). Então, não temos comparativos com outros anos", disse.



Dos estados analisados, São Paulo foi o que apresentou maior declínio no número de incidentes. O levantamento, realizado pelo 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, aponta que em 1996, quando entrou em vigor lei estadual proibindo bebidas nos estádios, o número de ocorrências foi de 420, contra 1.260 no ano anterior. Em 2007, último ano analisado, os incidentes caíram para cinco.



No relatório, a polícia afirmou que a queda teve ligação direta com a proibição do álcool: "O conjunto de medidas e a edição da lei 9470/96, a qual proibiu a venda e uso de bebidas alcoólicas, teve substancial influência nos eventos futebolísticos subsequentes".



Em Minas Gerais e Pernambuco, a queda no número de incidentes não foram progressivas como em São Paulo.



Coutinho apontou também os artigos "Uso de Álcool, Futebol e Torcedores Jovens" e "O Custo Social de Saúde do Uso do Álcool" como provas da relação entre bebida e violência. Os estudos, no entanto, não apresentam relação de aumento de violência nos estádios com o consumo de bebidas alcoólicas.



Polêmica no Estatuto



Autor da proposta, João Bonfim lembra que a lei não libera, mas cria parâmetros para o comércio de álcool nos espaços de jogos. De acordo com o Estatuto do Torcedor, é condição de entrada e permanência nos estádios "não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência".



Coutinho, no entanto, argumenta que a bebida se enquadra no quesito de substâncias que incitam a violência por estimular a emoção no torcedor, e, portanto, deveria ser proibida.



"É desta forma que a CBF entende. A proposta de lei contraria o Estatuto do Torcedor e a Bahia seria motivo de vergonha se for aprovada, porque seria o único estado do Brasil a descumprir uma lei federal."



Na Bahia, a proibição de bebidas é regulamentada pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público e a Federação Baiana de Futebol (FBF). Segundo Milton Jordão, advogado especialista em direito esportivo, "a lei estadual é maior que o TAC. Basta a federação considerá-la e passar a vender bebidas".



Se aprovado pelo governador Jacques Wagner, o projeto prevê o tempo de venda de 30 minutos antes das partidas até 30 minutos antes do fim do jogo.

