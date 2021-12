Decreto determina assistência às famílias das vítimas do acidente na Fonte Nova

>>Alunos do Colégio da Fonte Nova são remanejados para o Iceia

>>Opine: Você concorda com a implosão da Fonte

>>Leia também: Vistoria do Crea condena a Fonte Nova

>>Apoio às vítimas: Veja como fazer para receber o seguro

>>A TARDE On Line denunciou situação da Fonte Nova em 2006.

>>Relatório aponta Fonte Nova como pior estádio do Brasil

>>Bamor homenageia vítimas

>>Vítimas continuam internadas

>>Conte o que você viu na tragédia da Fonte Nova

Um decreto assinado pelo governador Jaques Wagner determina que a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) adote os procedimentos necessários para a apuração e ressarcimento dos danos pessoais em assistência às famílias dos mortos no acidente ocorrido no último domingo, 25, na Fonte Nova.

Ainda pelo decreto, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) deve tomar as providências para a apuração da responsabilidade patrimonial do Esporte Clube Bahia pelos prejuízos da tragédia, já que o Bahia era arrendatário do estádio.

Um grupo de acompanhamento foi criado para dar suporte a Sudesb na assistência às famílias das vítimas e na apuração dos fatos. O grupo será formado por representantes da Procuradoria Geral do Estado e das secretarias da Fazenda, Saúde e de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes), além do superintendente do órgão, Raimundo Nonato “Bobô”.

No último domingo, parte da arquibancada cedeu, abrindo uma cratera no anel superior do estádio: sete torcedores morreram e mais de 50 ficaram feridos.

Investigação – Na próxima segunda-feira, 3, os envolvidos com o acidente ocorrido na Fonte Nova começam a ser ouvidos. Acompanharão o caso o promotor de Justiça Nivaldo Aquino e a presidente do inquérito policial que apura o fato, a vice-diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegada Marilda Marcela da Luz.

Segundo Marilda, serão ouvidos nos próximos 15 dias parentes dos mortos, as demais vítimas, Corpo de Bombeiros e representantes da Sudesb, da Federação Baiana de Futebol e das empresas responsáveis pela vistoria e laudo crítico da situação do estádio. De acordo com o promotor, a pena para denúncia é de um a três anos de prisão.

adblock ativo