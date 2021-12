Decisão nas quartas de final da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, 8, serão definidos os primeiros semifinalistas da Liga do Campeões. Em Dortmund, Alemanha, o Borússia encara o Real Madrid, que venceu o primeiro jogo por 3 x 0 no Santiago Bernabeu, na Espanha. O time alemão entra com desvantagem não só no placar, como também nos desfalques de 6 jogadores do elenco: Subotic, Schmelzer, Bender, Gündogan e Kuba, além de Kehl, suspenso. Robert Lewandowski, principal artilheiro do Borússia, volta para tentar reeverter a situação.

No Real Madrid, Cristiano Ronaldo ainda é dúvida para o jogo. O português sentiu o joelho esquerdo durante a partida de ida há uma semana, e o espanhol Isco poderá substituí-lo.

Em Londres, o Chelsea recebe o Paris Saint Germain, que venceu o jogo de ida por 3 x 1, em Paris. O duelo será marcado pela presença de diversos jogadores brasileiros espalhados em ambas as equipes. No Chelsea: David Luiz, Willian, Oscar. Do lado do PSG: Thiago Silva, Alex, Lucas, Maxwell e Marquinhos. As duas partidas acontecem às 15h45 (horário de Brasília).

Gols do jogo de ida entre Real Madrid x Borússia Dortmund

Gols do jogo de ida entre Manchester United x Bayern de Munique

