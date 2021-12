Decisão do Intermunicipal será entre Itabela e Itaberaba

A competição chegou à sua fase mais decisiva neste fim de semana, quando Itabela e Itaberaba confirmaram as suas classificações para a grande final do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador, que neste ano, terá dois times que nunca foram campeões.

No domingo, 11, o Itabela precisou ir até os pênaltis para levar o jogo diante do Camamú, no tempo regulamentar, perdeu por 3 a 2. No jogo de ida, venceu por 2 a 1.

Na outra semifinal, o Itaberaba venceu o Santaluz por 2 a 0 e se credenciou a disputar a final inédita. No duelo de ida, Santaluz havia vencido por 1 a 0.

O primeiro duelo da decisão será no domingo, 18, na casa do Itaberaba. O duelo de volta, quando a competição será decidida, está marcado para o dia 8 de janeiro do próximo ano, em Itabela.

adblock ativo